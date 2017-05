Zamfiriţa s-a trezit cu Papa la uşă: „Mi s-au tăiat picioarele!“

Zamfiriţa, românca la uşa căreia a băut vinerea trecută Papa Francisc a povestit jurnaliştilor de la cotidianul.ro întâlnirea cu Suveranul Pontif.

„Deranjez? Sunt Francisc!“, a spus Suveranul Pontif, când i s-a deschis uşa.

„Unele persoane erau atât de uimite încât s-au apropiat atât de mult încât aproape îl atingeau. Era multă veselie, prospeţime, o întâlnire fără filtre. O vizită pastorală foarte sinceră“, a povestit pentru Il Messaggero monseniorul Fisichella, potrivit site-ului gazetaromaneasca.ro.

Suveranul Pontif le-a făcut cadou tuturor un rozariu, s-a rugat cu ei, a pus întrebări, s-a interesat de vieţile familiilor.

„Era vineri, în jurul orei 16.30, eu tocmai veneam de la serviciu. Am intrat în casă şi se auzea hărmălaie pe hol. Noi ne gândeam, «cine să fie?» Poate instalatorul, că altcineva nu avea cine. Apoi am auzit o bătaie în uşă. Am deschis. Şi mi s-au tăiat picioarele. A fost o surpriză atât de mare! Papa Francesco a intrat, a făcut doi-trei paşi. Noi am rămas fără cuvinte. Pe urmă am aflat că vecinele italience la care a fost sunt cele care i-au spus: «aici stă o familie de migranţi români, cu copil mic». A intrat Papa. Camera de la intrare era plină de jucăriile Alexandrei, fetiţa familiei la care locuiesc, şi care are 1 an şi 3 luni. Erau jucării peste tot. Eram acasă noi două femei şi fetiţa“, a relatat braşoveanca Zamfiriţa Chiscop.

„Nu pot să spun ce emoţii am avut! Eu ca eu, dar doamna la care locuiesc se blocase de tot!“, a adăugat Zamfiriţa.

Papa Francisc, în compania monseniorului Rino Fisichella şi a gărzilor de corp, a mers vineri să binecuvânteze familiile şi locuinţele dintr-un bloc social din Ostia (la periferia Romei).