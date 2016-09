Guvernul a declarat 2 septembrie ca zi de doliu naţional pentru cei 11 români decedaţi în cutremurul de 6,2 grade Richter din Italia.

Miercuri, în satul Bosia, judeţul Bacău, bunicii l-au condus pe ultimul drum pe Emanuel, care şi-a pierdut viaţa la doar 11 ani. Mama lui, Irina, nu a putut să vină la înmormântare. Este internată în Italia şi a fost operată de mai multe ori.

„Nu există cuvinte pentru alinarea durerii şi pierderii pe care am suferit-o. Mama ştie că astăzi e înmormântarea... Am înţeles, deşi nu vrea să spună de acolo, că este foarte rău. Are şoldul rupt, o mână ruptă, capul spart în mai multe locuri, laba piciorului strivită. A suferit vreo patru operaţii şi tot nu este bine. Rinichii sunt terminaţi“, a declarat mătuşa Marta Dragomir.

De la soţii Păunescu rudele şi-au luat rămas bun pentru totdeauna în Dozeşti, judeţul Vâlcea. Victor şi Simona lucrau de 11 ani în Italia. Fuseseră acasă în această vară. Victor avea 52 de ani şi era brutar, Simona avea 43 de ani şi îngrijea o bătrână. Blocul în care locuiau în Amatrice s-a prăbuşit cu totul.

În Timişoara a fost înmormântată Georgeta Braier, în vârstă de 59 de ani. Femeia îngrijea mai mulţi bătrâni şi a murit împreună cu ei, când s-a produs cutremurul. Urma să plece a doua zi din Amatrice, pentru că îşi luase câteva zile libere. Însă noaptea de 23 spre 24 august a fost ultima din viaţa ei.